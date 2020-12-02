تتواصل اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا ، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات ضمن فعاليات السباق نحو ذات الأذنين.

فعلى مسرح الأحلام يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في حوار شيق بين الشياطين والأمراء فيما يواجه دورتموند الألماني فريق لازيو الإيطالي.

وستجرى لقاءات اليوم على النحو التالي:

كراسنودار " روسيا" - رين

باشاك شاهير - لايبزيغ

إشبيلية - تشيلسي

جوفنتس - دينامو كييف

فرينكفاروزي " المجر" ـ برشلونة

بوروسيا دورتموند ـ لازيو،

كلوب بروج - سانت بطرسبرغ

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان .