توجه الدولي الجزائري مهدي زرقان لاعب نادي بوردو الفرنسي بشكره إلى الجمهور الجزائري الذي استقبله بكثير من الحفاوة.

وقال زرقان في تصريح مقتضب للإعلامي الجزائري بقنوات "ببين سبور" محمد الوضاحي "السلام عليكم جميعا معكم مهدي زرقان، أتمنى لكم نهاية سنة ميلادية سعيدة، أنا معكم شكرا لكل شيء شكرا للجميع على استقبالهم لي .. 1،2،3 تحيا الجزائر. "

وسيتم بث حوار مطول للوافد الجديد إلى صفوف الخضر لاحقا والذي سيتحدث فيه من دون شك على أول استدعاء له إلى صفوف منتخب بلاده وعن مشواره رفقة نادي بوردو.