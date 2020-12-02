سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 12 شخصا وإنقاذ 278 آخرين من "موت محقق" جراء الاختناقات بغاز أحادي الكربون المتسرب من مختلف وسائل التدفئة، منذ الفاتح من شهر نوفمبر الفارط، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها أن هذا الغاز "الخطير" تجعله خصائصه "سم قاتل وصامت ينتشر في المنازل و المساكن خاصة مع انخفاض درجات الحرارة و الأحوال الجوية المتردية" التي تجعل المواطنين يقبلون بـ"كثرة" على استعمال وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر التسممات بهذا الغاز كما أبرزت أن هذه " الحوادث ليست صدفة لكن نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية ، التركيب السيئ ، قدم الأجهزة ، استعمال جهاز الطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة ..الخ".

وأكدت أن الوقاية " تبقى الوسيلة الأنجع للحد من الوفيات والتقليل من الأضرار الناجمة من هذا النوع من الحوادث المنزلية " وفي هذا السياق دعت المديرية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ "المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ على أرواحهم" وهي عدم "سد فتحات التهوية لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل" وكذا "القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة وتهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء .

كما دعت إلى ضرورة إجراء " صيانة دورية و دائمة" لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وكذا " عدم استعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة".

في حال وجود "خطر" - -يضيف نفس المصدر - أوصت المديرية بالقيام بتهوية المكان وعلى الفور الاتصال بالحماية المدنية على الرقم النجدة 14 وكذا الرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط لأجل التكفل سريع و فعال .