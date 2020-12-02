أكد رئيس اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم جمال دمارجي بأنه يؤيد فكرة عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب بأعداد قليلة بعد أن غابت عنها منذ 8 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح الدكتور دمارجي " أنّ إمكانية عودة المناصرين بعدد محدود إلى الملاعب تبقى ممكنة في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن السماح بفتح المساجد التي تتسع لأكثر من 500 مصلي ابتداء من اليوم الأربعاء، يعدّ مؤشرا ايجابياـ تجاه السماح كذلك بعودة المناصرين بأعداد محدودة إلى مدرجات الملاعب الكبيرة مثل ملعب 5 جويلية الأولمبي.

توقف البطولة أمر مستبعد

وعن إمكانية توقيف المنافسة مجددا، استبعد المتحدث ذاته كلية هذه الفكرة قائلا :" لا أعتقد أنّ المنافسة ستتوقف من جديد مثل ما كان عليه الأمر في شهر مارس المنصرم يتعين علينا الآن التعايش مع هذا الفيروس من خلال الاحترام الصارم لإجراءات التباعد المعتمدة للحدّ من تفشي الجائحة.

لن تؤجل أي مباراة بسبب كوفيد 19

وخلص دامارجي، إلى التأكيد، أنه لن يتمّ تأجيل أي مقابلة بسبب ظهور حالة ايجابية بـ "كوفيد-19"، مؤيدا بذلك القرار المتخذ من قبل الاتحادية، حيث أوضح بهذا الصدد: "ظهور أي حالة ايجابية في صفوف أي فريق سوف لن تكون سببا في تأجيل مقابلة النادي المعني، فكل الأندية بإمكانها الاستنجاد بعناصرها من فريق الرديف لتشكيل قائمة الـ 18 المعنية بالمشاركة في المقابلات."