شدد وزير التجارة، كمال رزيق خلال لقاء مع المديرين الجهويين على ضرورة مواصلة عملية الرقابة بخصوص تنفيذ الإجراءات الوقائية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.

وخلال هذا اللقاء، أكد رزيق على ضرورة مواصلة عمليات التحسيس وكذا الرقابة خاصة في النقاط الحدودية، مشيدا في الوقت نفسه بالمجهودات المبذولة من طرف كل إطارات وموظفي القطاع .

من جهته، ثمن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مجهودات الجميع، مشيرا إلى بعض الملفات التي تخص التجارة الخارجية وضرورة الإسراع في إنهاء البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين.

وكان رزيق قد قدم في الأيام القليلة الماضية تعليمات صارمة للمديرين الجهويين والولائيين بضرورة التواجد في الميدان على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والتجند الكامل في هذا الظرف الصحي الخاص .

كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي الوباء والتنسيق الكامل تحت سلطة ولاة الجمهورية في اتخاذ أي قرار استعجالي من شأنه حماية صحة المواطن