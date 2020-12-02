أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد طارق بلعريبي, أن تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني للمكتتبين الذين قاموا مؤخرا باختيار مواقع سكناتهم سيتم قبل نهاية السنة الجارية.

وفي ندوة صحفية عقب التوقيع مع وكالة أنساج على اتفاقية لإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء "عدل 2020" لمدة 4 سنوات، أوضح بلعريبي أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة وتحليل الاختيارات التي أنجزت من طرف أزيد من 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عبر الوطن.

وبعد 4 أيام من فتح الموقع لاختيار السكنات تم تسجيل 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عدل عبر الوطن قاموا باختيار مواقع سكناتهم، منهم 42 ألف مكتتب بالعاصمة من أصل 44 ألف مكتتب.

وسيبقى الموقع، يضيف، "مفتوحا أمام المواطنين لاستكمال عملية اختيار السكنات".

وسيتم عقب إنهاء العملية، استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، ثم الانتظار إلى غاية تقدم مستوى الأشغال بالورشات لتسليمهم قرارات التخصيص المسبق، حسب نفس المسؤول.

وحسب بلعريبي, فإن الوكالة حاليا تقوم بمتابعة كل مراحل ملفات المكتتبين، التي تخص، أوامر الدفع و قرارات التخصيص وتسلم المفاتيح، مبرزا أن دورة سكنات "عدل" تتم بطريقة منظمة تسمح للمكتتب بتتبع ملفه، مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية السنة تسليم حصة جديدة من السكنات.

وفيما يتعلق بإشكالية المكتتبين الذين لم يحتفظوا برقمهم السري، قال بلعريبي أن الوكالة وضعت خلال الأيام الماضية تطبيقا جديدا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة يسمح لهذه الفئة بالدخول والحصول على رقمهم السري ، باستعمال رقم أمر بالدفع الشطر الأول ، دون الحاجة للتنقل إلى الوكالة.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالاعذارات التي توجه للمقاولين غير الملتزمين بعقود الانجاز المبرمة ، قال المدير العام أن "الوكالة تواصل توجيه الاعذارات لأي مؤسسة لا تحترم الآجال المتعاقد عليها، بحيث يمكن أن تصل العقوبات إلى غاية فسخ العقد". وكشف في هذا الصدد عن إطلاق تطبيق جديد يسمح لإطارات الوكالة بمتابعة وضعية المشاريع عبر الأنترنت في حينها وبالتالي القدرة على إصدار قرارات فورية تكون في صالح مشاريع "عدل" .