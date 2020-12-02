تبعا لعملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة وادي بوعايش قرب بلدية العنصر في جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، التي أفضت يوم أمس 01 ديسمبر 2020، إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة، استشهد صباح اليوم الرقيب الأول للماية سيف الدين، إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية بنفس المنطقة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه "بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه، مجددا حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن".

وفي نفس السياق، أضاف البيان، أنه استغلالا للمعلومات، أسفرت عملية تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم، من التعرف على كل من "لسلوس مدني" المدعو "الشيخ عاصم أبو حيان" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 وكان مسؤول عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية، و"هريدة عبد المجيد" المدعو "أبو موسى الحسن" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 وكان مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي.