أوقف عناصر الشرطة القضائية لأمن المحافظة الـ 9 بحي العقيد لطفي بوهران، سبعة أشخاص من بينهم فتاتين، متورطين في قضية سرقة السيارات الفاخرة، عن طريق الاستدراج والتخدير.

وكشف مصدر أمني لـ"الخبر" أن توقيف هذه المجموعة الإجرامية، تم بداية الأسبوع الجاري، بعد الشكاوي التي تلقتها محافظة الأمن الحضري الـ 9 ، حول عمليات سرقة لسيارات.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين كانوا يستدرجون ضحاياهم الذين يختارونهم من بين ملاك السيارات الفاخرة، عن طريق فتاتين.

وكانوا يستدرجونهم إلى شقة أو مطاعم قصد التفاوض. حينها يعمدون إلى صب محلول مخدر في المشروبات التي يقدمونها لضحاياهم. وعندما يفقدون وعيهم يجردونهم من الأموال التي يحملونها ويستولون على مفاتيح سياراتهم ويفرون تاركين الضحايا فاقدي الوعي.

وجرى توقيف المشتبهين السبعة خلال الأسبوع الجاري، واستكمل محققو الشرطة القضائية التحقيق الابتدائي معهم، ليتم تقديمهم أمام العدالة بتهم تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، حيازة مواد مخدرة. فيما تتواصل التحقيقات لاسترجاع السيارات المسروقة.

