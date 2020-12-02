انعقد صبيحة اليوم بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم لقاء بين ممثلين عن المصورين الصحفيين الرياضيين التابعين لمختلف الوسائل الإعلامية والمكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود وذلك من أجل النظر في انشغالاتهم والتي من بينها السماح لهم بمزاولة مهامهم في ظروف جيدة داخل الملعب.

وقال المصور جعفر سعادة في حديثة لـ "الخبر": " وضعنا بعض المقترحات المعقولة والتي من شأنها السماح لنا بممارسة عملنا تحت برتوكول صحي متفق عليه "، مضيفا :" الفاف ستقوم بمراسلة الرابطة المحترفة خلال هذين اليومين على أمل أن يكون حل قبل هذه الجولة "يقصد الجولة الثانية من المحترف الأول" وفي حالة ما تعذر ذلك سيكون ذلك خلال الجولة الثالثة، مؤكدا بأن الحل سيكون مرضيا للطرفين".