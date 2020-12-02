أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية في ولاية جيجل.

وجاء في بيان الوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب، وبعد استكمال إجراءات تحديد الهوية، تم التعرف على الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بواد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة".

وأضاف البيان " يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير خليفي محمد المدعو عبد الحق زموري الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".

وأكد نفس البيان أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، أفضت يوم أمس، إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين واسترجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة.