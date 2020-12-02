أكد المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إمكانية أن يبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر والجزائر.

وخلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قال دميترييف إن المحادثات حول موضوع إنتاج "سبوتنيك" تخوضها روسيا في الوقت الحالي مع نيجيريا أيضا.

وأشار المسؤول في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" إلى أن ما يزيد عن 40 دولة تضم أكثر من 50% من سكان المعمورة أبدت اهتمامها بلقاح "سبوتنيك V"، مضيفا أن صندوق الاستثمارات المباشرة قد تلقى طلبات لإنتاج أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

ولفت دميترييف إلى أن سعر جرعة واحدة من اللقاح الروسي يشكل أقل من 10 دولارات فقط، ما يجعل "سبوتنيك V" أرخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تم تطويرها في العالم حتى الآن.