واصل منحى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الجزائر منخاه التنازلي حسب ما بينت آخر حصيلة كشفت عنها اللجنة العلمية المختصة، اليوم الأربعاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، إحصاء 932 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بقي عدد الحالات الجديدة تحت حاجز الألف إصابة لليوم الثالث على التوالي (953 حالة أمس الثلاثاء و978 حالة أول أمس الإثنين).

وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد إلى 85084 حالة.

وأضاف الدكتور فورار أن 17 وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2464 حالة وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 54990 بعد تسجيل 585 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة.