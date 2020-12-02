يغيب المهاجم الدولي الجزائري، كريم عريبي، عن مباراة ناديه نيم أمام اولمبيك مارسيليا، المقررة يوم الجمعة برسم الجولة الـ13 من البطولة الفرنسية لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما اعلن عنه اليوم الاربعاء مدرب الفريق.

و افاد جيروم اربينون ان المهاجم السابق لشباب بلوزداد سيغيب عن اللقاء المقبل كونه ما يزال يعاني من إصابة في الفخذ.

وكان المهاجم الجزائري قد ضيع كذلك المقابلة السابقة لناديه امام موناكو (0-3) الاسبوع الفارط.

وشارك عريبي (26 سنة) في خمس مناسبات مع تشكيلة "التماسيح" منذ بداية الموسم الكروي الحالي، غير أنه لم يتمكن بعد من تسجيل أي هدف.

وقبل انطلاق مواجهات الجولة الـ13 من "الليغ 1" الفرنسية، يحتل نيم, الذي يضم ايضا الدولي الجزائري زين الدين فرحات، المرتبة الـ12 بمجموع 11 نقطة.

و التحق عريبي بصفوف نيم في اكتوبر الفارط قادما من النجم الساحلي التونسي الذي انهى معه منافسة رابطة ابطال افريقيا كهداف لها, بعقد مدته ثلاث سنوات.