ألغي تربص المنتخب الجزائري لكرة الريشة (بادمينتون) الذي كان مقررا بمركز تحضير النخب الرياضية بالسويدانية (غربي العاصمة) من 9 الى 20 ديسمبر بسبب تأكد إصابة خمسة أفراد من بينهم أربعة لاعبين، وفق ما علم من الاتحادية الجزائرية للعبة اليوم الاربعاء.

ويتعلق الأمر بكل من مدلك الفريق و أربعة لاعبين منهم ثلاث فتيات، وذلك بعد صدور نتائج اختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل ("بي سي آر")، يضيف ذات المصدر.

وكانت العناصر الوطنية، رفقة الطاقمين الفني والطبي، قد أجرت الكشوفات الطبية أول أمس الاثنين بنفس المركز تحسبا للدخول في تربص جديد هناك.

وحسب الهيئة الفدرالية، فإن هذا التجمع التحضيري، الذي كان مبرمجا بمشاركة 11 لاعبا (6 فتيات و 5 ذكور) قد "تأجل الى غاية تعافي المصابين الذين دخلوا في حجر صحي منزلي".

و أجرى الفريق الوطني تربصا آخر خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الفارط لمدة أسبوعين بالسويدانية، والذي عرف غياب أحد العناصر من الذكور، إثر تأكد إصابته بالفيروس.

وسبق للتشكيلة الجزائرية أن خاضت تربصين سابقين، الأول كان من الفاتح الى 15 أكتوبر بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدة (البويرة)، والثاني على مستوى المركب الرياضي بسيرايدي (أعالي عنابة) من 17 الى 31 أكتوبر.

ومعلوم أن هذه التجمعات التحضيرية تدخل في اطار استعدادات النخبة الوطنية للبطولة الافريقية المبرمجة ما بين 15 و 21 فيفري 2021 بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية.