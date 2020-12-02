يشرف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، غدا الخميس على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع صيدال والشركة الكورية CKD OTTO Pharmaceuticals، في إطار تعزيز شراكة وتعاون مستقبليين لتطوير أنشطتها في الجزائر في مجال تصنيع منتجات علاج الأورام السرطانية للعلاج الكيميائي التقليدية، حسب بيان للوزارة.

و في إطار السياسة التنموية لمجمع صيدال، تهدف هذه الشراكة إلى توسيع قائمة منتجات المجمع، بإثرائه من خلال نقل المعرفة و التكنولوجيا لمنتوج مهم في قائمة منتجات علاج الأورام السرطانية، والذي يعد محورا أساسيا للمجمع ضمن مذكرة التفاهم مع هذه الشركة الكورية.

و تهدف السلطات العمومية، من خلال هذه المذكرة الجديدة، إلى إعادة بعث مجمع صيدال والصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي و بالتالي خفض فاتورة الاستيراد، وتعتبر من الأولوليات والأهداف الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الصناعة الصيدلانية، استجابة لمتطلبات الصحة العمومية، حسب البيان.

و جاء توقيع هذه المذكرة نتيجة لوضع حيز التنفيذ أربعة مراسيم تنفيذية تؤكد على مواصلة السلطات العمومية، ودون توقف، تنظيم عمليات انتاج وتوزيع واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية، حيث أنها ستبقى مصممة على مواصلة تنفيذ مخطط الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

و استنكر بيان الوزارة "محاولات زعزعة الاستقرار الصادرة من بعض النقابات وبعض الأجهزة الصحفية التي يرعاها بعض المستوردين الذين ما زالوا يريدون اعاقة الإنتاج الوطني عن طريق خلق حركات الذعر والمضاربة في السوق من خلال إخافة المواطنين بالإعلان عن أرقام لا تستند إلى أي دراسة علمية أو احصائية معتمدة".

و كانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد سطرت خطة طريق بالتنسيق مع جميع الشركاء والمتعاملين في القطاع الصيدلاني من أجل تولي زمام الأمور ومواصلة متابعة سياستها التي تهدف بشكل أساسي إلى رفاهية المواطن والتشجيع والترويج للإنتاج الوطني والمتمثلة في تطوير وتنفيذ سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة من وجهة نظر تنظيمية واقتصادية، تغطي كامل دائرة الدواء في الجزائر (التصنيع، الإستغلال، الإستيراد، التصدير والتوزيع)، يضيف نفس البيان.