توفي، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المسيلة لخضر دهيمي، حسب ما جاء في برقية تعزية لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين.

وكتب شنين، على الحساب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:" تلـقـيت ببالغ الحزن والأسى وبتأثر شـديـد، نـبأ وفـاة المغـفـور له بإذن الله تعالى، السيد لخضر دهـيمي نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي وافته المنية والتحاقه بالرفيق الأعلى".

وأضاف شنين "وإثر هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلة المرحوم وإلى ذويه، باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، متضرعا إلى المولى عز وجل بأن يتغمد روح الفـقـيد بواسع رحمته ويجزل عليه بكرم عفوه ومغفرته، كما أبتهل إليه سبحانه وتعالى أن يلهـم أهله جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، ويجازيهم عنه خير الثواب، إنه السميع المجيب".