رحل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء الأربعاء عن 94 عاماً، وفق ما أفاد مقرّبون منه لوكالة الأنباء الفرنسية.



وأفادت مؤسسة "فاليري جيسكار ديستان" أن الرئيس الأسبق تدهورت صحته وتوفي بسبب "COVID-19" في منزل عائلته بمنطقة لوير شير.



وأكدت أنه ووفقا لرغباته ستقام جنازته في ظل خصوصية عائلية صارمة.

يذكر أن ديستان كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة، وقد أدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب.