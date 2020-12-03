تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 جثث من بين أنقاض العقار المنهار في منطقة محرم بك وسط مدينة الإسكندرية.



وقال محافظ الإسكندرية أن المبنى المنهار سبق وأن صدر بحقه 3 قرارات إزالة، لكنها لم تنفذ، كاشفا أن 2400 عقار في الإسكندرية معرضة للانهيار لأن عمرها تجاوز الـ75 عاما.



وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم 16 في شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك، مساء اليوم الأربعاء.



وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.