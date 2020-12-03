يطلق القرض الشعبي الجزائري، اليوم الخميس، نشاط الصيرفة الإسلامية في سادس وكالة بنكية تابعة له، حسب بيان البنك العمومي.

وسيتم الإطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة قصر البخاري "169، تحت رعاية الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، محمد دحماني، و بحضور إطارات البنك.

و بالمناسبة، يعلم البنك زبائنه عن "إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية"، وهذا بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى وحصوله كذلك على ترخيص من بنك الجزائر.

وأضاف البيان أن القرض الشعبي الجزائري كيف إستراتيجيته التجارية مع احتياجات ومتطلبات زبائنه، وذلك من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية وإتاحة منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية للزبائن تحت شعار "قيمكم تلهمنا". كما أوضح نفس المصدر انه يسمح لزبائنه بالاستفادة من تسع (9) منتجات وخدمات مطابقة لمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية موجهة لجميع شرائح المجتمع، سواء كانوا أفرادا، مهنيين أو مؤسسات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، موضحا انه سيتم تسويقها بشكل تدريجي عبر كامل شبكة الاستغلال للقرض الشعبي الجزائري .

و يتعلق الأمر بكل من الحساب الجاري الإسلامي، حساب الصك الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب الاستثمار الإسلامي، وعرض المرابحة عقار/سيارة/تجهيز، وكذلك عرض الإجارة للعقار والتجهيزات. و لهذا الغرض، أكد القرض الشعبي الجزائري، أنه وضع تحت تصرف زبائنه شباكا خاصا بالصيرفة الإسلامية وكذا فريق متعدد الكفاءات يتضمن مكلفين بالزبائن مكونين خصيصا في هذا المجال.