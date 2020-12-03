عزز لكحل عياط عبد السلام والي ولاية البويرة، الفرق العاملة على التحقيق في ملفات السكن الاجتماعي ببلدية البويرة من 6 فرق إلى 17 فرقة وذلك بعد تعيينها وتأدية اليمين على مستوى محكمة البويرة.

وحسب بيان لديوان الوالي، فإن قرار تعزيز الفرق جاء للتسريع في العمليات لتوزيع حصة 903 مساكن عمومي إيجاري ببلدية البويرة قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف ذات البيان، أنه من ذات الحصة تم تخصيص 80 مسكنا لترحيل أصحاب السكنات الهشة والفوضوية المنتشرة بإقليم بلدية البويرة، وأكد الوالي أنه لا تزال حصة 130 مسكنا مخصصا للفئة الأخيرة في طور الإنجاز وعليه وجب على المسؤولين المحليين العمل على إقناع تلك الفئة لأجل الترحيل مقابل هدم تلك السكنات.