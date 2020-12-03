شرعت فرق التدخل للحماية المدنية صبيحة اليوم في تنظيم دوريات عبر الطرق التي تعرف صعوبة في حركة المرور بسبب تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بولاية باتنة.

وأفاد منشور لمصالح الحماية المدنية لولاية باتنة أن فرق التدخل لوحدة آريس باشرت صبيحة اليوم الخميس دوريات عبر عدد من الطرقات التي تعرف صعوبة في الحركة بسبب تساقط كميات من الثلوج والصقيع.

ودعت ذات المصالح مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصا في مرتفعات آريس وإشمول، وثنية العابد.

من جهة أخرى شرعت ذات المصالح في زيارات وقائية لعدد من الإقامات الجامعية، وهذا في إطار الوقوف على مدى تطبيق وتنفيذ الإجراءات الوقائية و إسداء بعض التوجيهات لتوفير ظروف آمنه لاستقبال الطلبة .