يجري العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للقيادة العليا للدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن "العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، شرع ابتداء من يوم 01 ديسمبر 2020، في زيارة عمل وتفتيش إلى القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، حيث وقف على درجة استعداد الوحدات والأفراد، ولمس ميدانيا تجند وجاهزية مستخدمي الدرك الوطني في محاربة الجريمة بكل أشكالها وبلا هوادة، تحقيقا للأمن العمومي، لينعكس إيجابيا على المجتمع بالسكينة والطمأنينة".

وبالمناسبة، عاين العميد قواسمية عدة مشاريع متعلقة بإنجاز واستلام منشآت سيتدعم بها الدرك الوطني، تدخل في إطار برنامج رفع القدرات العملياتية للوحدات في مجال الأمن والسكينة العموميين وحماية الحدود الوطنية.

كما عقد بعدها لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي القيادة الجهوية ثمن فيه الجهود الحثيثة التي يبذلها أفراد الدرك الوطني في سبيل حماية المواطن وممتلكاته، كما شدد على تحقيق خارطة الطريق المسطرة.