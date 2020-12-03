تتواصل منافسات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلال إجراء الجولة الثانية التي ستلعب يومي الجمعة والسبت، فرصة تسعى بعض الفرق لتأكيد بدايتها القوية فيما تأمل باقي الأندية في تدارك تضييع نقاط المواجهة الافتتاحية.

أبرز مباريات هذه الجولة تلك التي تتنقل فيها شبيبة القبائل بقيادة مدربها الجديد يوسف بوزيدي إلى وهران تحسبا لمواجهة المولودية المحلية فيما يستقبل أولمبي الشلف الجار وداد تلمسان. وستلعب مباريات الجولة الثانية على الشكل التالي :

ـ مباريات يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020

جمعية عين مليلة - نجم مڨرة.

أهلي برج بوعريرج - اتحاد بلعباس.

نادي بارادو- شباب قسنطينة.

مولودية وهران- شبيبة القبائل.

ـ مباريات يوم السبت 5 ديسمبر 2020 :

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي.

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر.

وفاق سطيف - سريع غليزان.

أولمبي الشلف - وداد تلمسان.

(مولودية الجزائر- أولمبي المدية، (مؤجلة

( شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة، (مؤجلة .