توفي شخص مساء أمس الأربعاء، في حادث دهس لقطار نقل المسافرين، على مستوى بلدية الغمري بمعسكر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالولاية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء أمس الأربعاء، على مستوى ممر للسكة الحديدية غير محروس، بضواحي قرية الروايسية بالغمري أين دهس قطار لنقل المسافرين يعمل على الخط الرابط بين مدينتي وهران والعاصمة والذي كان فارغا من الركاب، في ظل تواصل تعليق نقل المسافرين في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقد لقي شخص يبلغ عمره 26 سنة حتفه عندما كان يهم بعبور السكة الحديدية على ظهر دابة، دون أن ينتبه لمرور القطار الذي دهسه.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "دحو دحاوي" بمدينة المحمدية، بينما فتح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.