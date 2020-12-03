عقد المجلس الشعبي الولائي بأدرار اجتماعا طارئا مع مديرية الفلاحة ومديري كل من تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وذلك لمناقشة مختلف المشاكل التي تواجه المستصلحين والفلاحين على كافة مجالات الأصعدة.

وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في تسوية ملف العقار الفلاحي من خلال تفعيل المراسيم والمقررات الوزارية خاصة فيما يتعلق بنزع الأرض ممن لم يستغلها، والعمل على تنظيم جلسات عمل يشارك فيها كل المتعاملين في القطاع لرسم سياسة واضحة مع وضع خارطة طريق ولائية خماسية 2020/2024 تشجيع المستثمرين لدخول ميدان الصناعات الغذائية التحويلية، وكذا التسريع في إنجاز مراكز لتخزين الحبوب على مستوى الأقطاب الفلاحية الكبرى بكل من أولف، زاوية كنتة، فنوغيل، أوقروت لتخزين المنتوج الزراعي وحمايته من الضياع إلى جانب دعم تسعيرة نقل المواد العلفية كالشعير وغيرها إلى المناطق البعيدة كبرج باجي مختار والإسراع في معالجة الملفات العالقة الخاصة بتوزيع الأراضي على المستثمرين.