قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم باستهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني.

وأضاف شنين في كلمة افتتاحية لجلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية بالغرفة التشريعية السفلى اليوم الخميس، أن كل هذه المحاولات لدفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الإستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري.

وأكد شنين إن سياسية الابتزاز قد انتهت منذ مدة وقبرت نهائيا بحراك شعبنا المبارك وأنهت أي توجه لاستنساخ خارطة الطريق الصادرة في المخابر الأطلسية والتي تتبنى طريق العمل التأسيسي والمراحل الانتقالية والتي للأسف لم ينتج عنها سوى ترسيم التقسيم الإداري أو الإقليمي والحروب الأهلية والنزاعات العرقية والإيديولوجية في الدول التي حطت فيها هذه الساسيات.