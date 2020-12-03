تماسكت أسعار النفط نسبيا بعدما نشب خلاف بين منتجين بينهم السعودية وروسيا بشأن الحاجة إلى تمديد أجل تخفيضات قياسية للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19".

وارتفع خام "برنت" 19 سنتا أو ما يعادل 0.39 % إلى 48.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت الجزائر، بعدما زاد 1.8% أمس الأربعاء.

وصعد النفط الأمريكي 26 سنتا أو 0.57 % إلى 45.02 دولار للبرميل، بعدما أغلق على ارتفاع 1.6 % في الجلسة السابقة.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا مباحثاتهما اليوم الخميس للاتفاق على سياسات لعام 2021 بعدما لم تسفر مناقشات أجريت في وقت سابق عن إيجاد تسوية بشأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة جديدة من الجائحة.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بأكثر من 1.5% عند تسوية تعاملات البارحة، عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية ووسط تكهنات بشأن قرار تحالف "أوبك بلوس". وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر فيفري بنسبة تزيد عن 1.7 % ما يوازي 83 سنتًا ليصل إلى 48.25 دولار للبرميل. كما زاد سعر عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر جانفي بنحو 1.6% أو 73 سنتًا مسجلاً 45.28 دولار للبرميل. بعدما كان الخامان يتداولان في النطاق الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.