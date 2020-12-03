قررت الحكومة الموريتانية إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وقال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط إنّ الحكومة قرّرت أيضاً "حظر التجمّعات العامة غير الضرورية" و"تقليص وجود الموظفين في الدوائر الحكومية إلى الحدّ الأدنى".

وأضاف أنّ الحكومة أقرّت هذه التدابير الاستثنائية بعدما سجّلت البلاد في الأيام الأخيرة ازدياداً في أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس.

وسجّلت موريتانيا أمس الأربعاء 135 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 39 إصابة جديدة سجّلت الثلاثاء.

وارتفعت الحصيلة التراكمية الرسمية للفيروس في موريتانيا إلى 8.863 إصابة من بينها 179 حالة وفاة.