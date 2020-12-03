سيضاء اليوم ملعب " آليانز آرينا" بميونيخ باللون الأوروجواني احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف تاريخ الثالث من ديسمبر من كل سنة.

ونشرت إدارة البايرن عبر موقعها الرسمي على الأنترنت أن المبادرة جاءت مناصفة بينه وبين شريكه " آليانز " في شعار حمل مبدأ تكامل الفرص وجميع مجالات الحياة. ويعد الثالث من ديسمبر مناسبة عالمية مخصصة من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تدعو هذه المناسبة إلى زيادة الوعي في إدماج أشخاص لديهم احتياجات خاصة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.