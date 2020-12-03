صوتت الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، لصالح أربعة قرارات لفلسطين تحت بند القضية الفلسطينية، خلال إحياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن الأمم المتحدة صوتت على قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145، وضده 7، وامتناع 9 دول، وقرار البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، بتصويت 142 لصالحها، و8 ضد وامتناع 11 دولة. كما صوتت الجمعية العامة على قرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وصوت لصالحه 91، وضد 17، وامتناع 54 دولة، إضافة لقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، بتصويت 82 لصالحه، و25 ضد، وامتناع 53 دولة.

كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار متعلق بالجولان السوري، حيث حظي على تأييد "88" دولة، مع معارضة "9" دول وامتناع "62" عن التصويت.

وقال رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة فولكان بوزكير، في كلمة قبل التصويت، إن قضية فلسطين عُرضت على الجمعية العامة لأول مرة عام 1947، واعتمدت الجمعية العامة عدة قرارات في هذا الخصوص على مدى العقود السبعة الماضية، لكن لم يتغيّر شيء.

وأوضح رئيس الجمعية العامة أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.