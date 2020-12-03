عقد صبيحة اليوم الاجتماع التقني الخاص بمباراة مولودية الجزائر وبافلز البينيني والمقررة غدا بملعب الخامس جويلية.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك فإن مسؤولي الفريق المنافس غابوا عن الاجتماع بسبب عدم وصول بعثتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف المصدر ذاته أن رباعي التحكيم، محافظ اللقاء وممثلين عن إدارة مولودية الجزائر يتقدمهم السكرتير العام قد حضروا اللقاء وتحدث الحضور عن تفاصيل المواجهة في انتظار تأكيد موعدها.

وحسب مصادر"الخبر" فإن إدارة مولودية الجزائر قد تطلب من الرابطة المحترفة برمجة المباراة المتأخرة لاتحاد بلعباس يوم الأحد وذلك حتى لا يكون هناك تراكم لعدد المقابلات خصوصا وأن الفريق ينافس على عدة جبهات هذا الموسم.