تم حجب 9 مواقع إخبارية، على الأنترنيت من دون سابق إنذار، حسب ما نشرت بعض هذه المواقع على حسابها الرسمي فايسبوك.

ووفق المصدر تم حجب مواقع "توالى"، و"الطريق نيوز"، و"أنترليني"، و"مغرب ايمرجنت"، و"راديو أم"، و"قصبة تريبون"، و"شهاب برس"، و"ألترا صوت"، و"كل شيء عن الجزائر".

وأفاد بيان لموقع "توالى" و"شهاب برس" بأنه بات الحجب في الجزائر منذ صبيحة أمس الأربعاء، إذ لم يتمكن العديد من والقراء من دخول المواقع، مشيراً إلى أنّ "هذا الحجب نجهل سبب حدوثه، حيث لم يتم إعلام الموقع بالأمر".

وأعلن موقع "الطريق نيوز" الذي يديره الصحافي محمد لمسن مغنين، أنه تعرض منذ أمس الأربعاء للحجب "لأسباب تبقى لغاية الآن مجهولة. واعتبرت هذه المواقع ما حدث مساساً صارخاً لحرية التعبير في الجزائر.