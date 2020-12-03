قال حارس نادي ضمك السعودي مصطفى زغبة أنه لا يجب أن ننسى فضل مواطنه الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي والذي ساهم في إخراج الجزائريين إلى مختلف الشوارع والاحتفال في أكثر من مرة آخرها كان التتويج بنهائيات أمم إفريقيا بمصر.

تصريحات الحارس السابق لوفاق سطيف جاء بعد الانتقادات التي تعرض لها مبولحي خلال المواجهة الأخيرة للخضر أمام زيمبابوي في العاصمة هاراري والتي انتهت على وقع التعادل بهدفين في كل شبكة.

وفي تصريحات لموقع"رويترز" والتي تناقلتها مختلف الوسائل الإعلامية قال زغبة : "ساعد مبولحي المنتخب في الخروج بنتائج جيدة في كثير من المباريات لذا لا يجب أن نذبحه لأن أي حارس معرض لارتكاب أخطاء."

وتابع: "لا يزال مبولحي قادرا على العطاء وتشرفت كثيرا باللعب معه".

وأكد في السياق ذاته : "أصبح اللاعب الجزائري مطلوبا في السعودية خاصة حراس المرمى بعد الانطباع الذي تركنا، أعتقد أن هذا عاد بالنفع على الحراس الجزائريين لأن الدوري السعودي أقوى من الجزائري ويستقطب نجوما عالميين وهذا يرفع مستوانا ويساعدنا في التطور."

وعن تمثيله لألوان المنتخب الوطني أوضح زغبة : " اعتبر نفسي من الحراس الذين لم يحصلوا على فرصة لإظهار قدراتهم في المنتخب وأي حارس أو لاعب يتمنى تمثيل منتخب بلاده وأنا تحت تصرف الجهاز الفني في أي وقت."