أعلنت الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) اليوم الخميس في بيان لها، عن زيادة رأسمالها من 22 مليار دج ( 170,54 مليون دولار أمريكي) إلى 25 مليار دج (193,79 مليون دولار أمريكي).

وحسب ذات المصدر، فإن "تعزيز القاعدة المالية للشركة سيسمح لها بتطوير نشاطاتها في سوق إعادة التأمين على الصعيدين الوطني والدولي".

وكانت الشركة قد حققت، نهاية 2019، رقم أعمال بـ 35,65 مليار دج (276,39 مليون دولار أمريكي) ، مسجلة بذلك نموا يقدر بـ 11.6 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2018.