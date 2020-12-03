باشر اليوم الخميس 39 عونا للحماية المدنية ومن مختلف الرتب مدعمين بالفرقة السينوتقنية في عملية البحث عن الطفل المفقود بقرية تاشتيوين الواقعة بدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو.

وحسب منشور للحماية المدنية على موقعها في الفايسبوك فإن الأعوان المدعمين بالفرقة السينوتقنية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، تنقلوا إلى ولاية تيزي وزو من أجل تكثيف البحث عن الطفل المفقود والبالغ من العمر أربع سنوات والعملية ما تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.

وكانت"الخبر" قد أوردت في وقت سابق من اليوم اختفاء طفل مصاب بالتوحد مساء الثلاثاء بقرية "إيغل موحو" التابعة لبلدية آيت يحيى موسى، على بعد 25 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو.

وذكرت أن عائلة الطفل أبلغت عن اختفاء ابنها (ي. ح)، ذي الأربع سنوات والمصاب بالتوحد، بعد تنقله إلى حقل للزيتون العائلي المتواجد بقرب المسكن العائلي.

وفور تلقي هذا الإبلاغ، أطلقت عملية بحث واسعة في حدود السابعة مساء من طرف مصالح الدرك الوطني بمعية الحماية المدنية التي سخرت كل الوسائل الضرورية للعملية. كما التحق عديد السكان بعمليات البحث أملا منهم في العثور على الطفل سالما معافى في أقرب وقت.

وكانت عمليات البحث قد تواصلت طيلة يوم الأربعاء تحت الأمطار المتهاطلة بالمنطقة منذ الصبيحة.