قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه، في استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل.

وكتب جراد على صفحته الرسمية في "تويتر"، "بلغني استشهاد الرقيب الأول سيف الدين للماية، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولعائلة الشهيد، وكل عناصر مؤسسة الجيش بخالص التعازي والمواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل عبده في زمرة الشهداء الأبرار".