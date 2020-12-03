أعلن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الخميس بالجزائر، أن نسبة التساقطات المطرية الأخيرة التي سجلت في مختلف أرجاء الوطن سمحت بارتفاع منسوب السدود بشكل محسوس.

وعلى هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، صرح براقي أن الوزارة تبقى متفائلة فيما يخص وفرة المياه هذه السنة، معلنا أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب السدود إلى مستويات أعلى خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأكد الوزير أن التساقطات الأخيرة سمحت أيضا بارتفاع معدل مخزونات المياه الجوفية ما يسمح بضمان حاجيات القطاع الفلاحي.