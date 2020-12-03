تأخر منافس ولودية الجزائر في الدور التمهيدي من رابطة أبطال إفريقيا نادي بافلز البينيني في الوصول إلى الجزائر، حسب ما كشف النادي العاصمي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك".

وأكد إدارة "العميد" أنه "بعدما حضّرت كافة التراخيص الضرورية والمعلومات اللازمة عن رحلة كوتونو – باريس – الجزائر، وبعدما تنقل ممثلون من إدارة مولودية الجزائر لاستقبال البعثة التي كانت من المنتظر أن تصل في ذات الرحلة أمس، وعقب توفير حافلة خاصة كانت في انتظار وفد بافلز في المطار تفاجئ مسؤولي العميد بعدم تواجد الفريق البنيني في الطائرة القادمة من باريس، في حين سجل أعضاء الطاقم التحكيمي حضوره في نفس الرحلة".

للتذكير سيقام لقاء العودة بين مولودية الجزائر ونادي بافلز البينيني غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.