سجلت الجزائر 843 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الخميس.

وتبين هذه الحصيلة الانخفاض المحسوس في عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأربعة أيام الأخيرة، والتي انخفض فيها عدد الحالات تحت حاجز الألف إصابة.

وارتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المؤكدة في البلاد منذ أواخر شهر فيفري الماشي إلى 85927 حالة.

كما أعلنت اللجنة العلمية المختصة تسجيل 16 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما رفع العدد الإجمالي إلى 2480 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 55538 بعد إحصاء 548 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.