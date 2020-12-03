دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى ضبط النفس وإلى استئناف المسار الأممي.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة "سبوتنيك" أن لافروف بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي تطورات الوضع في الصحراء الغربية، في سياق المواجهات العسكرية المستمرة في منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية على اثر خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر الفارط، حيث شدد وزير الخارجية الروسي على "ضرورة ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة".