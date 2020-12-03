نفت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عزمها إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، متهمة أطرافا لم تسمها بنشر هذه الأخبار خدمة لمصالحها.

وردت الوزارة في منشور على صفحتها في "الفايسبوك" على خبر تداولته بعض المواقع الإخبارية مفاده "إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات"، مؤكدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.

وحسب الوزارة فإن نشر هذه الأخبار يخدم "أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا".