استفاد نادي اتحاد بسكرة، اليوم الخميس، من عقد تمويلي بقيمة 5 ملايير سنيتم من طرف المؤسسة الوطنية لخدمة الآبار.

وأفاد النادي الناشط في الرباطة المحترفة الأولى على صفحته في الفايسبوك "أبرمت إدارة الاتحاد الرياضي البسكري بقيادة رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية فارس بن عيسى عقد تمويلي مع المؤسسة الوطنية لخدمة الآبار الجزائر ENSP مقابل 5 ملايير سنتيم تُقدم على ثلاث دفعات".

وأضاف النادي "قدم رئيس الشركة الرياضية فارس بن عيسى العقد الكتابي المتعلق بالسبونسورينغ وتم إمضاؤه بين الطرفين لتكون راعيا رسميا للفريق خلال فعاليات الموسم الكروي الجديد، حيث سيكون هذا العقد هو الأول تاريخيا بين الاتحاد الرياضي البسكري والمؤسسة الوطنية لخدمة الآبار الجزائر".