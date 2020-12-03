لقي 9 أشخاص حتفهم و جرح 23 آخرين في حوادث متفرقة عبر 13 ولاية وذلك خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة، حسبما افادت به اليوم الخميس مصالح الدرك الوطني.



وأوضح بيان للقيادة العامة للدرك الوطني أن وحدتها عاينت خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر إلى 2 ديسمبر الجاري (14) حادث مرور عبر ثلاثة عشر (13) ولاية من الوطن خلفت في حصيلتها (09) وفيات و(23) جريحا في حوادث متفرقة بولايات أم البواقي، غرداية، الشلف، تيارت، معسكر، النعامة، عين تموشنت، أدرار، إليزي، باتنة، جيجل، سكيكدة وقسنطينة.



و سجل أخطر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية المنصورة وحاسي الفحل بولاية غرداية و بالضبط على مستوى بلدية المنصورة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة (03) أشخاص وجرح خمسة (05) آخرين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية، حسب البيان.



و فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث، يضيف المصدر.



وفي مجال الشرطة القضائية وفي إطار مكافحة الغش والتهريب، تمكنت وحدات الدرك الوطني في نفس الفترة من حجز 2904 قارورة من المشروبات الكحولية، 60 هاتفا نقالا ، مجموعة من مواد التجميل وستة (06) وسائل نقل بالإضافة إلى توقيف أربعة (04) أشخاص عبر خمسِ (05) ولايات من الوطن وهي: سيدي بلعباس، وهران، غليزان، تندوف وأم البواقي.



وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك الوطني بسيدي بعباس من حجز91 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، وكذا وسيلة (01) نقل واحدة، كما تم توقيف شخص واحد.



