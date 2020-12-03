حذرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم أندية، اتحاد بسكرة، شباب قسنطينة، نجم مقرة وأولمبي المدية بسبب "عدم احترام البروتوكول الصحي" حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس الهيئة المسيرة للمنافسة.

وأوضحت الرابطة أن المخالفات المرتبة لعدم احترام البروتوكول الصحي، وقعت خلال مقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة الأولى، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي (27-28 نوفمبر).

وكانت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قد استدعت لمقر الرابطة أربعة أمناء عامين للفرق المذكورة آنفا لسماع أقوالهم.