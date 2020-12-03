أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس أن اللقاحات ضد فيروس كورونا في فرنسا ستكون مجانية للجميع، وستبدأ حملة التلقيح في جوان لمليون شخص مسن في دور الرعاية، على أن تتواصل في فيفري لـ14 مليون شخص معرضين، ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين.



وأشار كاستكس خلال مؤتمر صحفي إلى أنه بفضل الطلبات التي قدمت على المستوى الأوروبي "ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص" إذ يتطلب اللقاح في الوقت الحاضر جرعتين بفارق بضعة أسابيع. ولضمان مجانية اللقاحات، رصدت الحكومة 1,5 مليار يورو ضمن ميزانية الضمان الاجتماعي للعام 2021.



وشدد كاستكس على أن "هدفنا الأول هو ضمان امتلاك فرنسا ما يكفي من اللقاحات لجميع مواطنيها. وبالطبع، لن ندفع في نهاية المطاف إلا ثمن ما سيتم تسليمه لنا فعليا، وهذا مكسب آخر في المفاوضات الجارية على المستوى الأوروبي".