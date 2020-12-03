انطلقت اليوم الخميس أشغال الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة أوبيب+ الذي يجمع الدول الموقعة على إعلان التعاون في جلسة مغلقة بمشاركة الجزائر من أجل التوصل إلى توافق على مستويات خفض الإنتاج في بداية سنة 2021 في ظل سوق لا تزال متأثرة بوباء كوفيد -19.



و سيعكف هذا الاجتماع الذي يرأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى جانب نائب الوزير الأول الروسي،ألكسندر نوفاك على دراسة التمديد إلى ما بعد شهر ديسمبر الحالي للتخفيض البالغ 7.7 مليون برميل في اليوم المقرر في أبريل الماضي للفترة الممتدة من 1 أوت إلى نهاية ديسمبر 2020.



وبموجب شروط الاتفاقية السارية، فان خفض الإنتاج سينتقل إلى 5.8 مليون برميل في اليوم، ابتداء من 1 جانفي 2021 حتى أفريل 2022.