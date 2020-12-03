سجلت مصالح أمن ولاية البويرة في الفترة الممتدة من الـ 10إلى 30نوفمبر الجاري مراقبة 8866محل تجاري، عاينت مصالحه خلاله 837مخالفة للتدابير الوقائية من قبل التجار، منها 499مخالفة لعدم الالتزام بقواعد السلامة، كما تم في نفس الإطار تقديم 338إعذارا



ذات المصالح الشرطة العامة والتنظيم اقترحت خلال ذات الفترة غلق 23محل تجاري، كما نفذت 75قرار بالغلق للمحلات التجارية المخالفة في الإقليم الحضري للولاية.



تم تسجيل في الفترة الممتدة من 10إلى 30نوفمبر الفارط1272مخالفة لإجراءات الحجر الجزئي المنزلي مع وضع 72مركبة في المحشر، بالإضافة إلى تسجيل 603 مخالفة تتعلق بعدم ارتداء القناع الواقي و 154مخالفة تتعلق بعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، فيما تم تسجيل 70مخالفة في حق أصحاب المحلات التجارية متعلقة بعدم احترام توقيت الحجر المنزلي الجزئي من الساعة 20:00مساءا إلى غاية الساعة 05صباحا من اليوم.