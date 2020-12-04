يرتقب تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح قوية، على ولايات غرب ووسط البلاد، وهذا ابتداء من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى الثاني (برتقالي) هي تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.

وتوقع ذات المصدر أن تبلغ سرعة الرياح التي ستكون من غربية إلى جنوبية غربية ومصحوبة أحيانا برعود بين 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا لتصل إلى 80 كلم، طوال صلاحية النشرية التي تمتد من الساعة العاشرة ( 00 :10) من صباح اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشر (00 :23 ) ليلا.

وفي تنبيه من المستوى الأول (أصفر) توقعت مصالح الأرصاد الجوية تهاطل أمطار غزيرة على ولايات البليدة، الجزائر، سيدي بلعباس، معسكر، عين الدفلى، غليزان، إليزي وتمنراست، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة (00 :21) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (00 :06) من صباح يوم غد السبت.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المنتظرة ما بين 15 و 20 ملم.