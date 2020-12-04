يرتقب تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح قوية، على ولايات غرب ووسط البلاد، وهذا ابتداء من صبيحة اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بهذا التنبيه من المستوى الثاني (برتقالي) هي تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت وتلمسان.وتوقع ذات المصدر أن تبلغ سرعة الرياح التي ستكون من غربية إلى جنوبية غربية ومصحوبة أحيانا برعود بين 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا لتصل إلى 80 كلم، طوال صلاحية النشرية التي تمتد من الساعة العاشرة (00 :10) من صباح اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشر (00 :23 ) ليلا.

وفي نشرية خاصة أخرى، توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، والجزائر العاصمة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة (00 :21) ليلا إلى غاية منتصف نهار (00 :12) يوم غد السبت.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المنتظرة ما بين 30 و 50 ملم محليا.

كما أشار المصدر في تنبه أخر، أن أمطارا غزيرة تجتاح ولايتي إليزي وتمنراست، وذلك ابتداء من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف ليلة اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تصل الكمية المتساقطة بين 15 و20 ملم محليا.