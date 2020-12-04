قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، نحو اثنين في المائة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1 في المائة إلى 49.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش بعد أن ربح نحو واحد في المائة، أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 في المائة إلى 46.48 دولار للبرميل.

واتفقت "أوبك" وروسيا، أمس الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير ، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.

وقال جولدمان ساكس في تقرير بعد القرار "أوبك+": "تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021". وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل سبعة في المائة من الطلب العالمي، اعتبارا من يناير مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ومن المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.

أيضا تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخما في الكونغرس الأمريكي.

وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن أمله أن يصل إجمالي زيادة إنتاج نفط أوبك+ إلى مليوني برميل يوميا بحلول شهر أفريل المقبل.وأضاف وزير الطاقة: "آمل أن يحدث هذا خلال الربع الأول من العام المقبل.... 500 ألف (برميل يوميا) ابتداء من أفريل، سنصل إلى مليوني برميل (يوميا) ما لم تقع ظروف قاهرة".